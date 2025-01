Formiche.net - Ecco come gli hacker russi minacciano Dreosto (e Formiche)

“Oggi ho presentato una denuncia alla Polizia Postale dopo aver ricevuto messaggi di natura intimidatoria non solo al sottoscritto ma anche alle autorità italiane, presumibilmente collegati a gruppi di”, spiega il senatore Marcoa cui il gruppo “NoName057(16)” ha inviato stamattina su X un messaggio minaccioso.Nel post si legge: “Finché le autorità italiane, vendute ai nazisti ucraini, continueranno a sponsorizzare il terrorista Zelensky, nessun impegno in termini di sicurezza informatica potrà proteggere la vostra economia dai costi colossali e dai danni causati dai nostri attacchi informatici”.Il gruppo, collegato con gli attacchi che hanno colpito l’Italia a metà gennaio, ha taggato in quello stesso post anche l’account della Nato, dello Stato Maggiore e del Ministero della Difesa, del presidente Massimiliano Fedriga e dell’onorevole Paolo Formentini, nonché quello del nostro sito, il profilo personale del giornalista di