Iodonna.it - Dalla Turandot a Madama Butterfly, quale che sia l’opera che ci si appresta ad ammirare, occorre arrivare con l’outfit giusto

Leggi su Iodonna.it

richiede eleganza e raffinatezza. Ecco allora cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi per andare a vedere la lirica a teatro.Black and whitePer serate alad alto tasso di glamour il look con cui fare colpo gioca sul contrasto di black and white. Leggi anche › Fuori orario. Come vestirsi per una serata alAbiti in sfumature delicateSì ad abiti in tessuti fluidi e in sfumature delicate, caratterizzati da gonne ampie e maniche a sbuffo. Il segreto di stile è rappresentato dagli accessori nude.Tubino nero con mini strascicoNon si può sbagliare optando per un tubino nero, magari arricchito da un piccolo ma magnetico strascico. Un collier prezioso e una clutch gioielloAbito da gran seraIn vista di prime o spettacoli esclusivi, spazio ad abiti da gran sera, in tessuti e tonalità preziosi.