Cecilia Sala colpaccio da Kiev | Intervista a Zelensky Cosa ha detto di Meloni

Dopo aver recuperato forze e dopo essersi buttata alle spalle i terribili giorni trascorsi nel carcere iraniano di Evin,è tornata sul campo. "Back to work" (di nuovo al lavoro), ha scritto a corredo di un breve video che inquadra una notturna, pubblicata attraverso una storia Instagram. Il suo racconto riparte dunque dall'Ucraina e dalla guerra che sta lacerando il cuore dell'Europa. "Bentornata", "Non si molla mai. Brava": sono questi alcuni dei commenti dei follower. Ma non è tutto. La giornalista è pronta a nuove sfide. Se da lunedì ripartirà "Stories", il podcast della giornalista per Chora Media, domani sul Foglio verrà pubblicata un'esclusiva dial presidente ucraino Volodymyr, stando alle anticipazioni, si è espresso anche sul fatto che Giorgiasia stata l'unica leader europea invitata al giuramento del presidente degli Stati Uniti.