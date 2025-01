Oasport.it - Virtus Bologna-AS Monaco oggi in tv, Eurolega basket 2025: orario, programma, streaming

Torna l’e appuntamento casalingo questa sera per laSegafredoche sarà in campo allaSegafredo Arena contro l’AS. Milano è reduce dalla bella vittoria esterna in casa del Bayern, mentre i francesi sono in un momento difficile, con tre ko consecutivi.Il, così, è sceso in quarta posizione, con 13 successi e 9 vittorie, mentre lasi conferma al sedicesimo posto, con 7 successi e 15 ko. Per gli emiliani importante il ritorno di Toko Shengelia, rivisto in campo contro Cremona lo scorso weekend, come ha sottolineato Isaia Cordinier, “Il suo ritorno è un piacere per noi, è un giocatore importante, il suo talento lo si vede in campo”.Palla a due che verrà alzata allaSegafredo Arena alle ore 20:30 di giovedì 23 gennaio. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), con la direttagarantita da SkyGO, Now TV e DAZN.