Vendite prodotti petroliferi 2024 | crescita del 22% grazie a benzina e jet fuel

Ilsi chiude positivamente per leal mercato diche a dicembre sono ammontate a 4,2 milioni di tonnellate, in progresso del 2,4% (+99.000 tonnellate) rispetto al dicembre 2023. Risultato dovuto in larga parte al contributo della, che ha segnato un +6,6% (+44.000 tonnellate), e del jet(+5,9%), a fronte di un andamento sostanzialmente flat del gasolio (+0,2%) ed in lieve frenata del bunker (-1,8%). Segno positivo anche per il Gpl (autotrazione +5,4%), combustione +8,3%), e per i bitumi (+2,1%), ma decisamente negativo per lubrificanti (-8,1%). E' quanto precisa l'Unem secondo cui nell'interoal mercato sono statecirca 52,4 milioni di tonnellate, in aumento del 2,2% rispetto al 2023, frutto del deciso incremento deiimpiegati nella mobilità (+1,3 milioni di tonnellate) che ha più che compensato i cali dei volumi legati alle attività manifatturiere.