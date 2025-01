Ilfattoquotidiano.it - Trump nomina ambasciatore per l’Unione Europea l’ex ceo di una catena di fast food, Andrew Puzder

L’americano perscelto da. Il suo profilo non è quello di un diplomatico, né di un funzionario di alto livello dell’amministrazione americana ma, come piace al presidente, è non convenzionale. Ovvero senza alcuna esperienza per l’incarico per il quale è statoto.ceo di Cke Restaurants, la società madre delle catene diCarl’s Jr e Hardee’s. “Andy è un avvocato, un uomo d’affari, commentatore economico e autore di successo”, ha scrittosu Truth social, annunciando la sua. Il presidente ha ricordato che “in 17 anni di mandato come dg, Andy ha fatto uscire l’azienda da gravi difficoltà finanziarie, permettendole di sopravvivere”. Il presidente si è quindi detto convinto che“farà un lavoro eccellente rappresentando gli interessi della nostra azione in questa importante regione”.