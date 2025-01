Lanazione.it - Terranupva, riaperto il ponte di Sergine

Arezzo, 23 genaio 2025 –ildi, la consigliera Loriana Valoriani: intervento importante per la funzionalità e la sicurezza Dopo quattro mesi di lavori, è statoal traffico ildi, che collega l’abitato di Terranuova Bracciolini alla frazione di Campogialli e al territorio comunale di Laterina Pergine Valdarno. "Questa riapertura rappresenta un passo importante per la sicurezza e la mobilità del nostro territorio – ha dichiarato Loriana Valoriani, già consigliera provinciale e consigliera del gruppo di maggioranza Insieme per Terranuova. I lavori sono stati complessi e difficili perché durante la loro esecuzione si è verificato un ulteriore movimento franoso a causa delle abbondanti piogge. Ringrazio la Provincia, con la quale mi sono più volte interfacciata e che è l’ente che gestisce la strada.