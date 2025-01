Ilgiorno.it - Sui prodotti la “firma” della città ]Record di acquisti, si va avanti

Leggi su Ilgiorno.it

Rimane aperto fino al primo marzo il punto vendita di merchandising a marchio Rho. La vendita dia marchio Rho in piazza San Vittore, in occasione del Natale 2024, ha ottenuto un notevole riscontro. Tanti glidi magliette, felpe, tazze o quaderni, oltre a penne e magneti. La richiesta di poter avere ancora accesso al merchandising ha spinto a prorogare la presenza del punto vendita, che sarà così attivo fino al primo marzo, dal lunedì al sabato dalle 10 alle 19. "La proposta di approdare nel cuoreha avuto un esito davvero fortunato, ringrazio l’Official Point per questa occasione offerta ai rhodensi. Gli oggetti messi in vendita sono stati apprezzati da molti rhodensi e non solo. Abbiamo pensato di proseguire l’esperienza perché altri possano conoscere icon il marchio “Rho” e realizzaredavvero originali", commenta la vicesindaca e assessora al Turismo e al marketing territoriale Maria Rita Vergani.