Iodonna.it - Su Canale 5 una puntata densa di novità, dai provvedimenti nei confronti dell'attore toscano al risultato delle nomination

Leggi su Iodonna.it

«Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi». Si potrebbe sintetizzare così il nuovo corso del Grande Fratello dove, per tentare di rinvigorire gli ascolti, si è ben pensato di far rientrare in casa alcuni dei concorrenti eliminati e ritirati. Stasera alle 21.35 in diretta su5 il programma torna in onda con la venticinquesimae tutti gli aggiornamenti sull’improvviso e inaspettato cambio di rotta. Grande Fratello 2024/2025: chi sono i concorrenti X Leggi anche › “Grande fratello”, sei ex concorrenti rientrano nella Casa ma solo quattro ci resteranno Grande Fratello, diretta stasera 23 gennaio: anticipazioniIl nuovo appuntamento si prospetta denso di sorprese e verdetti.