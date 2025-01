Juventusnews24.com - Ranking UEFA aggiornato, la nuova posizione dell’Italia per il quinto posto in Champions League: come cambia la classifica

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, ecco lae laper ilin: tutto l’elencoLahailper nazioni dopo la fine degli impegni settimanali nelle coppe europee. Buone notizie per l’Italia, e quindi anche per la Juve, che torna al secondoe si avvicina al primodell’Inghilterra. Le prime due nazioni avranno diritto ad unextra per la prossima stagione di. Di seguito laaggiornata.STAGIONALEINGHILTERRA 15.715 (7/7)ITALIA 14.469 (8/8)SPAGNA 13.857 (7/7)PORTOGALLO 12.450 (5/5)BELGIO 12.100 (5/5)GERMANIA 11.421 (8/8)FRANCIA 10.821 (6/7)Leggi su Juventusnews24.com