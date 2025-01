Notizie.com - Piantedosi: “Almasri espulso perché pericoloso”. Cosa ancora non torna nel caso del generale libico

“Urgenti ragioni di sicurezza vista la pericolosità del soggetto”. È quanto dichiara il ministro dell’Interno, Matteo, riguardo l’espulsione di: “”. Tutto quello che nonneldel(ANSA FOTO) – notizie.comIlera destinatario di un mandato di cattura emesso dalla Corte d’Appello di Roma per “reati di crimini contro l’umanità e crimini di guerra” commessi nella prigione di Mitiga il 15 febbraio 2011. Reati che sono punibili, secondo la stessa Corte d’Appello, con “la pena massima dell’ergastolo”.fu arrestato a Torino la mattina del 19 gennaio, dopo aver visto la partita Juventus-Milan. Viene fermato dalla Digos su indicazione dell’Interpol e finisce, così, in carcere. A Roma, però, nessuno sembra sapere nulla di questo arresto stando a quanto scrive il procuratorechiedendo ai giudici della Corte d’Appello di non convalidare l’arresto.