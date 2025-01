Quotidiano.net - Pensione anticipata, come può cambiare: con 43 anni dal 2040, con 46 anni dal 2070

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 23 gennaio 2025 – L’ultima versione aggiornata dei requisiti ipotizzati dalla Ragioneria generale dello Stato per la cosiddettaprevista dalla Riforma Fornero prevede un incremento di ben tredici mesi entro il. E, dunque, il passaggio dagli attuali 42e dieci mesi per gli uomini e 41e dieci mesi per le donne rispettivamente a 43e 11 mesi e a 42e 11 mesi.andare innel 2025: l’anno delle mini proroghe in attesa delle riforme Va subito osservato, però, che si tratta di una previsione tecnica realizzata dalla Ragioneria generale dello Stato,prevede la legge, sulla base delle indicazioni provenienti dall’Istat sulla cosiddetta aspettativa di vita. La decisione finale è, invece, tutta politica e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ma anche la ministra del Lavoro, Marina Calderone, hanno puntualizzato che intendono bloccare gli aumenti almeno per la tappa del 2027.