Lanazione.it - Passaggio di consegne al Museo archeologico del Casentino

Arezzo, 23 gennaio 2024 –dialdel. La targa del sindaco al direttore scientifico uscente Francesco Trenti. Per abbracciare un nuovo progetto di vita, il Direttore scientifico deldel, l’archeologo Francesco Trenti dopo undici anni di impegno nella struttura di via Berni a Bibbiena, lascia il testimone alla giovane Caterina Zaru. Ildiè avvenuto formalmente due giorni fa preso i locali museali alla presenza del Sindaco Filippo Vagnoli e dell’Assessora alla Cultura Francesca Nassini che hanno voluto ringraziare Trenti con la consegna di una targa. I primi giorni di gennaio sono di solito il momento per fare il punto dell’anno appena passato. Personalmente non ne ho l’abitudine, ma quest’anno il 1° di gennaio ha avuto termine, dopo 11 anni e mezzo, il mio incarico di direttore deldel- Infopoint: quindi due parole (oddio, qualcuna di più.