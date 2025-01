Iodonna.it - L'ironia dell'attore e regista toscano, dispiaciuto per essere stato snobbato dall'amico in favore di Antonella Clerici e Gerry Scotti

Sembrava inevitabile. Tutti davamo per scontato che i «due amici» annunciati da Carlo Conti per la prima serata di Sanremo 2025 sarebbero stati Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panarello. E invece. Invece no: con un coup de théâtre, il conduttore fiorentino ha svelato che sarannoad affiancarlo per inaugurare il Festival. Ma qualcuno c’è “rimasto male”. Pieraccioni, infatti, ha condiviso su Instagram un video ironico per “contestare” la scelta del direttore artistico: «Prima sera “chiamo gli amici, chiamo gli amici”, va bene allora chiama gli amici. Poi si scopre che gli amici sono la». Sanremo 2025: i 30 cantanti Big, chi sono guarda le foto Sanremo 2025: la scelta inaspettata di ContiCarlo Conti, che guiderà la kermesse in scena all’Ariston’11 al 15 febbraio 2025, aveva inizialmente annunciato che sarebbeda solo nella serata di apertura e che forse sarebberaggiunto da due amici.