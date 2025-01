Ilrestodelcarlino.it - Libro nella bufera: "Salvini pensi alle ferrovie"

"Lesono in uno stato imbarazzante esi preoccupa della frase in un? Se non ha tempo di fare il suo lavoro diventi influencer, perché agli italiani serve un ministro vero". Anche Stefano Vaccari, segretario della Federazione del Pd di Modena interviene sul ‘caso’ del passaggio contenuto in undi testo adottato in alcune classi del liceo Fanti (e già ritirato dalla casa editrice) in cui viene criticatoper operazioni compiute quando era Ministro dell’interno. "Matteoè il ministro delle infrastrutture e dei trasporti – prosegue Vaccari –. O meglio, dovrebbe esserlo, ma a constatare lo stato in cui è ridotta la rete ferroviaria italiana viene da chiedersi se effettivamente abbia compreso l’importante e delicato dicastero che gli è stato affidato. Come può trovare il tempo di commentare e intervenire su ogni argomento riguardante l’ordine pubblico e altri temi non di sua competenza?".