Liberazione Almasri Corte internazionale attacca l’Italia Opposizioni | Liberato un torturatore

L’opposizione: “un”.spieghi i motivi della scarcerazione del generale libico Njeem OsamaHabish, avvenuta ieri “senza preavviso o consultazione”.Lapenaleil nostro Paese, dopo aver visto sfumare la consegna di un uomo che voleva arrestare per crimini di guerra e contro l’umanità. Anche leaccusano il governo di aver“un”. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, riferirà la settimana prossima in Parlamento sul caso. Njeem non è una figura di secondo piano delle istituzioni libiche. E’ il vertice della Polizia giudiziaria ed opera alle dirette dipendenze funzionali della magistratura e dello stesso Procuratore generale nazionale, Sadiq Al-Sur, cui viene delegata l’attività di indagine di moltissimi reati, solitamente gravi, perpetrati nel Paese.