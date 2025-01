Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Megelaitis e De Vitis alzano il muro in difesa

Vitali 6. Una parata per i fotografi sul colpo di testa di Sabatino nella ripresa. Graziato da Anatriello nella prima parte di gara, poi non corre mai veri pericoli. Cinquegrano 6. Dalla sua parte la pressione dei siciliani è meno pungente. Avrebbe anche spazio per guadagnare metri, ma non sempre si fa trasportare dalla corrente. Forse anche invitato alla prudenza da chi ’comanda’.6,5. Ormai in quel ruolo è in perfetto controllo della situazione. Pochi rischi, mai una leggerezza banale. De6,5. A piccoli passi sta iniziando a prendere per mano ladettando i tempi di un reparto che fa spesso, ma qualche volta sa anche combinarla grossa. Attento, giocate semplici e poche volte si resta in ginocchio davanti ai siciliani. Lepri 6. Capisce in fretta che a un attaccante come Lescano, il capocannoniere del girone C, non si possono concedere nemmeno i centimetri.