La nascita un mistero senza fine

Baldelli è qualcosa che scuote l’animo di tutti noi in queste recenti storie di maternità (diciamo pure di genitorialità) desiderata o negata. Non solo per l’emotività che suscitano, ma perché riguardano lo stare al mondo di noi tutti. Intendo proprio, per dirla con Bruce Chatwin: Cosa ci faccio qui? Non so quanti di noi abbiano chiesto ai propri genitori: Perché mi hai chiamato? Cosa volevi da me e per me? Sono come mi avevi immaginato? Sono stato una delusione o una soddisfazione? Credo che ogni essere umano attenda, a volte per una vita intera, di sentirsi dire: sono orgoglioso di te. Non importa se da un genitore biologico o adottivo. E, se questa frase non viene, si forma nell’animo una voragine difficile da riempire altrimenti. Come in maniera speculare un genitore si chiede: Sarò stato all’altezza di questo compito? Ho insegnato a essere felice a questo qualcuno che ho chiamato al mondo? Ogniè uninsondabile.