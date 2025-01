Lanazione.it - Inaugurato un nuovo fontanello a Terranuova Bracciolini

Arezzo, 23 gennaio 2025 –unÈ statoquesta mattina ildi acqua potabile in via Rino Bigi, a. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di Sergio Chienni, Sindaco del Comune di, e Nicola Perini, Presidente di Publiacqua. Ilsi aggiunge ai tre già esistenti sul territorio comunale, che includono la postazione in Piazza San Francesco, quella nel quartiere di Pernina e nella frazione Malva. Questi fontanelli forniscono acqua buona e sicura, refrigerata naturalmente, da anni e sono molti apprezzati dalla cittadinanza. Ildi via Rino Bigi è stato installato in una zona molto popolosa del capoluogo e rappresenta un ulteriore servizio per i cittadini.