Anteprima24.it - ‘Dalla strada al palco’, giovane cantante sannita protagonista su RaiUno

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSelma Ezzine,artista, più precisamente di San Giorgio del Sannio, sarà tra i protagonisti della prossima puntata dial, il format condotto da Bianca Guaccero e Nek, in onda su Rai Uno venerdì 24 gennaio. Selma ha già saputo farsi notare in diverse occasioni grazie al suo talento e alla sua voce straordinaria. Laartista ha partecipato a numerosi eventi culturali in città, in particolare con l’Ensemble Jazz del Liceo Musicale “G. Guacci”. L'articoloalsuproviene da Anteprima24.it.