Lanazione.it - Aoup da record: nel 2024 al top per i trapianti di fegato

Pisa, 23 gennaio 2025 - Ilè stato un annoin Toscana per idi. Nel corso dell’anno, infatti, nell’Unità operativa di Chirurgia epatica e del trapianto didell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana (Davide Ghinolfi direttore facente funzione) ne sono stati eseguiti 176, il che fa del Centro di Pisa il secondo in Italia e il terzo in tutti i paesi dell’Unione Europea per volume. Rispetto al 2023 si è registrato un aumento del 31%. “Il dato è particolarmente rilevante - afferma Ghinolfi – perché abbiamo aumentato il numero dei, migliorato i risultati in termini di sopravvivenza (d’organo e di paziente) e contestualmente incrementato l’attività di chirurgia epato-biliare, soprattutto mini-invasiva e robotica. Ottima inoltre l’attrattività acquisita nei confronti dei pazienti provenienti da fuori regione.