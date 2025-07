L’oro del Reno recensione | un viaggio tra mito e realtà

L'oro del Reno di Lorenzo Pullega arriva finalmente nelle sale, portando lo spettatore in un affascinante viaggio tra mito e realtà lungo le sponde del Reno italiano. Dopo il riconoscimento come miglior regia al Bif&st, il film si distingue per la sua narrazione stratificata e suggestiva, unendo leggende antiche a un realismo magico contemporaneo. Prepariamoci a immergerci in un racconto che incanta e fa riflettere, un vero capolavoro di visioni oniriche e ricordi.

Dopo il premio per la miglior regia all'ultimo Bif&st l'esordio alla regia di Lorenzo Pullega arriva in sala. Un viaggio sulle sponde del Reno italiano, tra antiche leggende e realismo magico. Un debutto alla regia ambizioso e stratificato, che intreccia mito e contemporaneità, visioni oniriche e ricordi, in un viaggio fantasmatico lungo le sponde del Reno italiano. Premio per la miglior regia all'ultimo Bif&st, L'oro del Reno di Lorenzo Pullega si presenta come una sinfonia visiva e concettuale sul tema dell'invisibilità e dell'identità. Il giovane regista bolognese, forgiatosi sui set dei Manetti Bros (L'ispettore Coliandro, Diabolik), fa proprie le suggestioni mitologiche del folklore emiliano e delle storie che al fiume della sua infanzia appartengono, costruendo un'esperienza cinematografica che lavora sulla potenza archetipica delle immagini e sull'incontro tra mito e memoria personale.

