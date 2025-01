Thesocialpost.it - Abusi, parla la vittima del prete pedofilo: “Me lo sono trovato davanti mentre ero con mio figlio”

Leggi su Thesocialpost.it

nella Chiesa in Alto Adige: 69 casi emersi, la testimonianza di unaUn’indagine condotta dalle Diocesi di Bolzano e Bressanone ha portato alla luce 69 casi diall’interno della Chiesa. Tra le vittime c’è una donna che ha deciso di raccontare il suo dramma al Corriere della Sera, rivelando come il dolore subito abbia segnato profondamente la sua vita, trasformandosi in problemi di salute e disturbi alimentari.Il silenzio del corpo e il trauma rimosso«Il mio corpova al posto mio: ho avuto problemi di salute, disturbi alimentari, il mio corpo urlava a tutti il mio disagio perché io non riuscivo a dire nulla e non ricordavo», ha raccontato la donna. Per anni, il ricordo dell’abuso è rimasto sepolto nella sua mente, un meccanismo di difesa inconscio che però non ha eliminato la sofferenza.