Oasport.it - A che ora Goggia, Brignone e le azzurre oggi nella prima prova di discesa a Garmisch: orari, n. di pettorale, tv

Leggi su Oasport.it

Giovedì 23 gennaio (ore 10.30) andrà in scena lacronometrata dellalibera femminile di, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Quarto appuntamento stagionale con questa specialità dopo quelli di Beaver Creek, St. Anton e Cortina d’Ampezzo: le atlete saranno chiamate a studiare la pista tedesca in vista della gara di sabato e a trovare le giuste linee sul tracciato teutonico, dove è previsto anche il superGgiornata di domenica.LA DIRETTA LIVE DELLADI SCI ALPINO FEMMINILE ADALLE 10.30Federicaè reduce dalla spettacolare vittoria nel superG di Cortina ma è poi incappatadolorosa uscita nel gigante di Kronplatz. La leader della classifica generale cercherà di ottenere un risultato di rilievo anche durante questo fine settimana per continuare a inseguire la Sfera di Cristallo.