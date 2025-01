Quifinanza.it - Veneto, ok all’esenzione del ticket per le vittime di violenza: coperte cure psico-fisiche

La Giunta regionale delha approvato la delibera proposta dall’Assessore alla Sanità della Regione, Manuela Lanzarin, che prevede l’esenzione del pagamento delnelle strutture sanitarie del territorio per chi è stato vittima di. L’intervento, più nello specifico, sarà attivo dal primo febbraio 2025 ed è collegato alle misure volte a tutelare lediresidenti inche accedono alle strutture sanitarie, così come previsto dall’art. 21 della legge regionale 33/2024 a sua volta legata alla Legge di stabilità 2025. Il supporto, per i soggetti beneficiari, sarà sia di natura fisica chelogica.Nienteper lediL’iniziativa della Regione, come detto, ha il principale fine di aiutare economicamente chi, non certo per colpa sua, si ritrova costretto a dover affrontare un percorso di naturalogica o di riabilitazione fisica.