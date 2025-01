Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, l’Ue si ostina sulla linea delle armi: “Spendere di più come chiede Trump”. Kallas: “Prepariamoci alla guerra con la Russia”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“La gente dice che sono un falco anti-, allora dovremmo essere tutti falchi. Penso di essere semplicemente realista”. L’Alto rappresentante per la Politica Estera del, Kaja, intervenutaconferenza annuale dell’Agenzia europea per la difesa (Eda), fa questa premessa prima di pronunciare parole che in Europa non si sentivano da tempo: “Non deve esserci alcun dubbio, in nessuno di noi, sul fatto che dobbiamodi più per prevenire la, ma dobbiamo anchedi più per prepararci“.Armarsi per combattere, un concetto che anche i leader più oltranzisti quando si parla diin, da Ursula von der Leyen a Mark Rutte, avevano abbandonato da diversi mesi. Adesso il refrain di Nato e Paesi Ue si era spostatonecessità di continuare a sostenere e armare Kiev per “costringere Putin a una pace giusta“.