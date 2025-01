Pronosticipremium.com - Sparta Praga-Inter, Streaming Gratis: dove vedere la Champions League in Diretta Live

Le grandi stella continuano a sfidarsi dando ancor più valore al firmamento europeo. Tra le gare da seguire della 7ª giornata ditroviamo quella tra, che si sfideranno a partire dalle ore 21:00 del 22 gennaio. La partita sarà senza dubbioessante, vista la posizione in classifica dei nerazzurri che, a quota 13 punti, occupano attualmente il 7° posto, ad un passo dal passaggio diretto agli ottavi di finale o alr affrontare i play-off. Dall’altra parte, invece ci sarà una squadra che oramai non ha più nulla da chiedere a questa, a meno di clamorosi colpi di scena sia in questa sfida che nella prossima che giocheranno contro il Bayer Leverkusen. La squadra di Simone Inzaghi ha dunque la possibilità di fare la partita e continuare il percorso europeo, anche senza personalità importanti come Calhanoglu e Acerbi.