Rimborsi alluvione Emilia Romagna, ecco l’ordinanza per chiedere gli indennizzi

Bologna, 22 gennaio 2025 - Sono pronti iper chi è stato colpito dall'di ottobre 2024, che si è abbattuto su Bologna e in. È stata firmata questa mattina l'ordinanza di Protezione civile per poterglia seguito dei danni subiti dagli episodi alluvionali. Lo comunica il presidente della Regione Michele de Pascale, accompagnato dal commissario alla ricostruzione Fabrizio Curcio, al termina de Il Patto per il lavoro e per il clima. Bologna (Regione-sala Fanti/v.le A.Moro 50)- Punto stampa con il Commissario straordinario alla ricostruzione Fabrizio Curcio e il presidente della Regione Michele de Pascale al termine dell'incontro con i firmatari del Patto per il lavoro e per il clima. Gli aiuti in programma vanno da 20 a 5mila euro: la cifra di ventimila è destinata alle imprese, i diecimila sono per i privati che sono stati colpiti due volte dal dissesto e cinquemila per chi, invece, è stato colpito solo una volta.