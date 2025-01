Secoloditalia.it - “Papà tu ci sei sempre”: Gigi Riva nel ricordo del figlio Nicola a un anno dalla scomparsa

Leggi su Secoloditalia.it

“Unincredibile sembra ieri, ancora io non ci credo non mi rendo conto, perché è molto difficile percepire la tua assenza perché in realtà tu ci sei, sei nel cuore di tanti che ti hamato”. Questo ilemozionato didel leggendario capitano cagliaritanoscomparso da une soprminato Rombo di tuono dal giornalista sportivo Gianni Brera, per la sua potenza nel tiro e il gran numero di reti messe a segno. “Sei nei racconti quotidiani della gente che incontro – prosegue il, ora consigliere di amministrazione della società Cagliari calcio – sei in tantissimi paesi della Sardegna sotto forma di murales, di piazza, di campo sportivo”.e ildel: “Sei un murales, sei un coro dei tifosi”“Sei un murales – prosegue ildell’ex calciatore varesotto e cittadino onorario sardo dal 2005- e un ulivo nella tua Cagliari e un quasi stadio, sei un coro degli Sconvolts ogni domenica rigorosamente all’11esimo minuto ‘C’è solo un’“, prosegue ildell’ex calciatore varesotto e cittadino onorario sardo dal 2005 “sei nelle tantissime manifestazioni in tutta Italia che parlano di te, dell’uomo ancor più che del calciatore”.