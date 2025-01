Ilgiorno.it - Milano più pulita? Il sindaco presenta la rivoluzione Amsa. Spazzini, cestini e mezzi: cosa cambia

Leggi su Ilgiorno.it

, 22 gennaio 2025 – Ci mette la faccia lui, Giuseppe Sala. Alcuni milanesi si lamentano perché la città è sporca? Ilva nella sede dell’di via Olgettina e illustra in prima persona, affiancato dai vertici di A2A, Renato Mazzoncini, e, Marcello Milani, il piano che prevede un radicale miglioramento della pulizia delle strade del capoluogo lombardo. “I milanesi chiedono di più e io dico loro che noi siamo pronti a fare di più. Ma devono anche aiutarci con comportamenti più corretti”, sintetizza il primo cittadino. Le iniziative previste La premessa riguarda il contratto di servizio tra Comune e, appena rinnovato dopo un bando pubblico. Un contratto valido per sette anni più un eventuale rinnovo per altri due anni che vale 300 milioni di euro e che finanzierà il potenziamento di una serie di servizi e di interventi aggiuntivi di, che saranno a pieno regime a partire da aprile, ma che in parte sono già iniziati nelle ultime settimane.