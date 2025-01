Oasport.it - LIVE Scandicci-Bielsko Biala 2-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: 15-11 toscane a caccia dello strappo decisivo!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-15 Nwakalor, monster block su Laak! Scappa.22-15 Colpo in parallela di Herbots.21-15 Errore a servizio.21-14 ANCORAAA Emma Graziani, solito primo tempo.20-14 ACE a palombella di Borowczak.20-13 Passa Laak dopo sporcatura muro.20-12 GRAZIANII! Primo tempo a segno.TIME OUT19-12 Muroo Graziani su Angelina! Ottavo muro.18-12 ALTRO MURO (IL SETTIMO) DI GRAZIANI, paga dazio Angelina.17-12 Primo tempo bello, difficile e naturale di Graziani. Nono punto per lei.16-12 Forte ma fuori la battuta di Antropova.16-11 Di forza Ruddins, diagonale secca dopo un lungo rally.TIME OUT15-11 ACEEE ANTROPOVA!14-11 Corta la battuta di Pacak.13-11 Lascia andare il braccio Laak, in diagonale da posto 2.13-10 Passa ancora Herbots con la pipe.