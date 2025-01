Anteprima24.it - Le eccellenze dell’azienda Basso nella vetrina di Casa Sanremo con Terre d’Irpinia

Tempo di lettura: 3 minutiE’ la “Fedele & Figli srl” il nuovo partner diper la partecipazione a, l’area hospitality ufficiale del Festival della Canzone Italiana, quest’anno giunto alla 75esima edizione, vera e propria opportunità di promozione e di visibilità delleterritorali. Situata a San Michele di Serino, l’azienda operante nel settore degli Oli Alimentari dal 1904 si estende su oltre 15.000 mq in via di ampliamento, con una struttura moderna e sostenibile, in una posizione strategica vicina ai porti di Napoli e Salerno, nodi cruciali per le esportazioni.Da oltre un secolo è gestita dalla famiglia, e ad oggi con Sabino, Fabrizio e Federico riesce ad esportare i suoi prodotti in circa 90 paesi nel mondo, dall’America al Canada, fino al Giappone, Corea, Belgio e Sud Africa, mantenendo salda la presenza sul mercato Italiano, oltre ad essere dotata di una vasta e completa gamma di formati per il confezionamento, in grado di rispondere alle esigenze specifiche di ogni cliente.