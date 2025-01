Ilrestodelcarlino.it - "Lavoriamo per rendere la situazione migliore del maggio 2023"

Terzo appuntamento al circolo Endas di Ronta del tour che l’amministrazione comunale di Cesena e la Protezione civile regionale stanno facendo nelle zone più danneggiate dall’alluvione dele da quelle successive. Le zone pianeggianti a nord della città sono quelle che hannormente sofferto per la mancanza di efficaci difese. A Ronta, inoltre, sono morti i coniugi Sauro Manuzzi e Marinella Maraldi che nessuno aveva avvisato della gravità della. A illustrare i lavori in corso e di quelli programmati nel prossimo anno sono stati il sindaco Enzo Lattuca, il vicesindaco Christian Castorri, l’assessore all’ambiente Andrea Bertani, l’ingegner Piero Tabellini e l’architetto Monica Battistini della Protezione civile. "I lavori che stiamo facendo – ha detto Lattuca – per un importo di quattro milioni di euro ci porteranno a unaun po’del, ma per migliorare realmente le opere di prevenzione e difesa servono i piani speciali che ancora non sono stati approvati dal Governo".