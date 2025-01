Napolipiu.com - Garnacho dice sì al Napoli: accordo trovato. EI dettagli della proposta

sì al. EI">L’argentino ha accettato l’offerta degli azzurri: contratto quinquennale da 3 milioni a stagione. Manna al lavoro con i Red Devils per chiudere.Ilvolta pagina dopo l’addio di Khvicha Kvaratskhelia. Con il georgiano approdato al PSG, il ds Giovanni Manna non ha perso tempo per individuare il sostituto ideale, concentrando gli sforzi su Alejandro.La scelta dell’argentino non è casuale: il calciatore è stato espressamente richiesto da Antonio Conte. Il tecnico salentino apprezza particolarmente le qualità del giovane talento, che unisce potenziale di crescita a un’esperienza già importante, con oltre cento presenze in maglia Manchester United. Per il mister rappresenterebbe il profilo perfetto per il suo progetto.