Quotidiano.net - Europa ignorata da Trump. Von der Leyen rivendica a Davos le scelte dell’Unione

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 22 gennaio 2025 – L’insediamento della presidenzapone l’davanti a un bivio. Abbiamo parlato delle prospettive e degli approcci che sarà utile adottare, dalla politica economica alla difesa, con il professor Raffaele Marchetti, ordinario di Relazioni Internazionali all’Università Luiss Guido Carli. Professore, come europei quali prime mosse dobbiamo aspettarci da? «in una prima fase metterà sotto pressione l’Unione europea che è abituata ad avere sempre un partner in tutte le dimensioni, commerciale, politica o militare. Dalla Seconda guerra mondiale in poi siamo stati sempre al fianco di un Paese come gli Stati Uniti. Questo potrebbe essere l’avvio di una fase che vede una maggiore autonomia strategica dell’Ue. Penso ad un grande Paese europeo come la Germania che, forse per la prima volta dopo la seconda guerra mondiale, potrà permettersi di criticare gli Stati Uniti.