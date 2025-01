Ilrestodelcarlino.it - Academy fermata dalla capolista

Il Pontedera impone un amaro ritorno in campo ai ragazzi della Primavera 4 della San Marino, regolati 3-0. Doppio rigore dei Toscani (Coviello e poi Benucci) per il 2-0 parziale, che viene ritoccato da Kouadio nel segmento finale di gara. San Marino: Casadei, Zafferani, Mularoni (63’ Della Balda), Vernazzaro, Medri (78’ Marani), Fratticci, Bugli, Bianchi (46’ Marinucci), Protti (55’ Marfella), Righi, Yazici (55’ Ricci) A disp.: Cenci, Valentini, Bindi, Forcellini. All.: Cancelli. Primavera 4. Girone A (13ª giornata): Carpi-Alcione Milano 1-1, Legnago-Giana Erminio 2-3, Pontedera-San Marino 3-0, Trento-Caldiero Terme 0-2, Novara-Sestri Levante 1-5. A riposo l’Union Clodiense. Classifica: Pontedera 24; Alcione Milano, Caldiero Terme 20; Carpi, Novara 19; Giana Erminio 16; Sestri Levante, Trento 15; Legnago 13; Union Clodiense 10; San Marino7.