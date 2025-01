Quotidiano.net - A Brescia debutta la prima auto a guida autonoma in car sharing

lein car-andranno a cercare da sole i clienti che le hanno prenotate via App. Con l'utente a bordo la vettura potrà poi essereta come una normaleelettrica a noleggio. Ma alla fine del servizio, senza persone a bordo, la macchina ritornerà alla stazione di ricarica o raggiungerà il cliente successivo. Questa novità assoluta, che per ora è una sperimentazione e prevede il debutto su strada in Italia di un'noma, è il primo frutto di un progetto di A2a e del Politecnico di Milano, come parte del programma di ricerca del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (Most). Così per un anno acircolerà sperimentalmente una 500e in car-. Ed oggi la Fiat 500, allestita con il sistema dinoma sviluppato da PoliMi, ha percorso il suo primo chilometro in modalità ditotalmentenoma.