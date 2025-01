Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus, Lo Monaco fa quel nome: «Cessione che farebbe prendere aria al bilancio, io lo sostituirei così»

di RedazioneNews24: Pietro Lo, noto dirigente, ha parlatodel futuro di Dusane del suo possibile sostitutoPietro Loha parlato in esclusiva ai microfoni dinews24.com del futuro di Dusan. Di seguito le parole del noto dirigente sull’attaccante bianconero:PAROLE – «Una volta preso Kolo Muani servirebbe una soluzione dile giuste, nella speranza chesi ricicli altrove e che prendaanche il. Punterei quindi su un usato sicuro alle spalle del francese. Faccio unstupido e dico Icardi, uno abittuato a metterla dentro in qualsiasi condizione».L’INTERVISTA ESCLUSIVA DINEWS24 A PIETRO LOQUOTE BRUGES JUVE – Bruges-Juve è per ladi Thiago Motta una gara importante per il prosieguo del suo cammino europeo.