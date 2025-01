Lanazione.it - Viaggio tra cibo, emozioni e salute. Un incontro

A tavola con più consapevolezza, su cosa abbiamo nel piatto ma anche su come lo mangiamo. Domani alle 17 nella sala Manzini della Biblioteca San Giorgio si parlerà di "Intra", in una cura del Centro di Nutrizione Psicologia Chicco di riso. Durante la conferenza si ragionerà sulle scelte in cucina, sia intese dal punto di vista alimentare che psicologico-comportamentale. La partecipazione è gratuita, per un massimo di 25 persone. Iscrizioni scrivendo a [email protected] indicando il proprio nome, cognome e numero tessera della biblioteca. Chi non è ancora iscritto alla biblioteca potrà comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare l’iscrizione prima dell’inizio dell’stesso.