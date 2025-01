Liberoquotidiano.it - Ve lo ricordate Gatto Panceri? Clamoroso: ecco dove e come vive oggi (grazie a "Vivo per lei")

Ve lo, autore dello strepitoso successoper lei?il punto è chespiega lui stesso, quando esegue il brano dal, spesso e volentieri il pubblico non ci crede. "Durante i concerti dedico sempre uno spazio alle mie canzoni portate al successo da altri artisti: Mina, Giorgia, Gianni Morandi. Quando arriva il momento diper lei mi capita di cogliere sguardi stupiti. L'ho scritta io, ma gli autori ormai li citano solo al Festival di Sanremo", spiega con un pizzico di amarezza in una lunga intervista-confessione al Corriere della Sera. Luigi Giovanni Maria, ma per tutti "", è infatti il creatore del testo e di parte della melodia di quella che è diventata una delle canzoni italiane più conosciute al mondo. Scritta in collaborazione con un membro del gruppo Oro,per lei è il secondo singolo più venduto nella storia della musica italiana, superato solo da Nel blu dipinto di blu.