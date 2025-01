Ilrestodelcarlino.it - Un successo lungo tre giorni, Ambra Angiolini racconta Franca Viola

Fermo, 21 gennaio 2025 – Al di là di tutti i progetti, le riforme, le metodologie didattiche, c’è uno strumento particolarmente potente per arrivare al cuore e alla mente degli studenti: il teatro. Lo hanno dimostrato gli studenti del liceo classico e delle scienze umane Annibal Caro, indirizzo teatrale, che già masticano e calcano le scene e insieme vivono il progetto dell’Amat, ‘Scuola di platea’. Neiscorsi si è compiuta la magia grazie ae il suo spettacolo ‘Oliva Denaro’, un trionfotreal teatro dell’Aquila. Per l’Amat è stata a scuola Daniela Rimei, ha coinvolto i ragazzi nella storia di Oliva che è in realtà la vicenda vela di, la prima donna, negli anni ’50, a rifiutare il matrimonio riparatore dopo aver subito una violenza sessuale: “I ragazzi sono stati attenti e molti coinvolti, spiega Rimei, abbiamo discusso molto sulla storia e sul modo in cui è stata resa sul palco.