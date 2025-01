Zonawrestling.net - TCW: Info & Match annunciati per “Pronti alla Rissa 2025”

Leggi su Zonawrestling.net

Lee iper “”, Primo Show dell’anno della TCW, in programma Domenica 26 Gennaio a Cornaredo (MI):TCWDomenica 26 Gennaio – Cornaredo (MI)Domenica 15 Dicembre – Cornaredo (MI)Centro Sportivo “S. Pertini” – Via dello SportInizio Ore 20 – Biglietti Online QUI:Rocco Gioiello difende il Titolo Rebel TCW contro Jacob;Fenice Rossa difende il Titolo Revolution contro Corvo Bianco;Irene, Lara Wild e Pamela si affrontano in un Triple Treat;Ci sarà poi la prima 15 Tag Team Rebels Rumble: I Rock’n’Brawl (Mefisto; Dark Rider) affronteranno e difenderanno i Titoli di coppia 4T TCW contro Extreme Team (Fenice; Gaze), Il Branco (Danny Wolf; Leon), Gli Araldi del Patriarcato (McStevenson; Marchese), Wild Boyz (TPuck; Tsunami), GTA (Gioiello; Bellavita), Double Speed (Spencer; Zoom), I Cavernicoli (Grunt; Ugluk), I Pagliacci dal Cuore Spezzato (Jacob; Didò), Invisibile Team (???; ???), Argo; Quinn, Grayson; Reckless, Mocio Man; Mont Blanc, Black Ice; Corvo e un Mistery Team che verrà svelato la sera stessa;