Secoloditalia.it - Strage in un hotel della Turchia: almeno dieci morti per un incendio, decine di feriti (video)

Una, persone arse vive e altre portate via tra le fiamme. Il bilancio è provvisorio, ma sonoe 32le vittime di unscoppiato nella notte in unnella stazione sciistica di Kartalkaya, in. Quasi 270 tra vigili del fuoco e soccorritori stanno ancora lavorando per domare l’, ha affermato il ministro degli Interni. Il rogo è divampato ai piani superiori dell’per cause ancora sconosciute e si è propagato rapidamente a causa del rivestimento in legno dell’edificio, hanno riferito i media turchi. Secondo quanto riportato dal canale privato turco NTV, nell’erano presenti 237 ospiti.Lanell’ine le fiamme che hanno avvolto la struttura in legnoLa televisione privata NTV ha detto che alcune persone hanno cercato di calarsi dalle loro stanze usando delle lenzuola.