Spazionapoli.it - “Se Garnacho arriva a giugno…”: mercato Napoli, spunta il Piano B di Manna

Leggi su Spazionapoli.it

è il primo nome sulla lista di Giovanni: in caso di mancato arrivo nell’immediato, il direttore sportivo azzurro sta studiando ilB.Alejandroè il primo nome utile per prendere il posto di Khvicha Kvaratskhelia. Il giocatore argentino scalda i cuori dei tifosi napoletani che accoglierebbero volentieri l’attaccante del Manchester United.Giovannista lavorando per cercare di chiudere l’affare in tempi brevi, conche a tutti gli effetti diventerebbe un elemento centrale fin da subito all’interno della rosa di Antonio Conte.ultimissime – IlB se non“Senza, andrebbe in scena unB con una strategia ben diversa. Il diesse, in continuo contatto con De Laurentiis, rientrato domenica sera da Los Angeles, potrebbe decidere di rinviare l’investimento in estate e magari cercare un prestito con diritto di riscatto fino al termine della stagione”, scrive oggi La Repubblica.