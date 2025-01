Lettera43.it - Scarcerato dopo 48 ore il capo della polizia giudiziaria libica arrestato a Torino

IlNajeem Osema Almasri Habish,sabato 18 gennaio asu mandatoCorte penale internazionale per crimini di guerra e violazione dei diritti umani, è stato rilasciato a meno di 48 ore dal fermo. La scarcerazione sarebbe avvenuta per un presunto errore procedurale: i giudiciCorte d’appello di Roma hanno stabilito che il ministroGiustizia doveva essere informato prima dell’arresto, invalidando così il fermo. Nell’ordinanza si legge: «Per l’effetto non ricorrono le condizioni per la convalida e, conseguentemente, per una richiesta volta all’applicazionemisura cautelare. Ne deriva la immediata scarcerazione del pervenuto». Almasri, accusato di omicidi, stupri e rapimenti, è tornato in Libia poche orela liberazione.