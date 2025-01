Thesocialpost.it - Roma, tragedia in zona Prati: trovate morte due sorelle anziane nel loro appartamento

Angela e Amelia Gammeri, di 92 e 86 anni, sono statesenza vita questa mattina in undi via dei Dardanelli, nel quartiere. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 10, dopo che i condomini avevano segnalato un cattivo odore proveniente dall’abitazione e l’assenza prolungata delle due donne, di cui non si avevano notizie da oltre un mese.Leggi anche: Orrore in Italia – Va a cercare il gatto e spunta un cadavere: il ritrovamento da brividiL’intervento delle autoritàVigili del fuoco e polizia del commissariatosono entrati nell’, dove hanno scoperto i corpi delle duein avanzato stato di decomposizione. La porta era chiusa dall’interno e non sono stati trovati segni di scasso.Il medico legale non ha rilevato segni di violenza sui corpi, portando a ipotizzare unanaturale per entrambe.