Roma, El Shaarawy verso il rinnovo. La questione Dybala tiene banco

Mentre la sessione di calciomercato continua a portare novità in quel di Trigoria con diverse uscite, ma anche entrate, gli addetti ai lavori dellacontinuano a tenere in considerazione altre situazioni di eguale importanza, come i rinnovi di contratto. Arrivati a questo punto della stagione è infatti necessario iniziare a pensare con chi proseguire il percorso e chi invece, giunto a giugno dovrà abbandonare i giallorossi. Tra le questioni in ballo c’è sicuramente quella di Stephan El, jolly di Claudio Ranieri e sempre pronto a sacrificarsi per la squadra. Il contratto del Faraone scadrà a giugno, ma lasarebbe disposta ad offrirgli unfino al 2026, così come riportato da TMW. Il numero 92 avrebbe intenzione di proseguire il suo percorso in giallorosso e data la sua utilità, la dirigenza potrebbe accontentarlo, andando però a discutere sullaingaggio, che potrebbe essere spalmato in più esercizi.