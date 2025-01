Palermo 13enne stuprata dopo essere scappata dall’ospedale | era ricoverata nel reparto di neuropsichiatria

Leggi su Open.online

Una ragazzina di 13 anni, fuggitadove era, sarebbe stata violentata da un ragazzo più grandeaver bevuto e assunto droghe. È accaduto la notte tra sabato 18 domenica 19 gennaio a, dove da giorni la tredicenne eraneldiinfantile dell’ospedale Di Cristina per un principio di dipendenza da alcolici e stupefacenti. La ragazzina, uscita per un gelato con la madre, sarebbedal suo controllo per passare la notte al Borgo Vecchio. Rientrata alle due di notte in, avrebbe raccontato ai medici la mattina successiva quanto era accaduto. I primi esami avrebbero confermato «segni evidenti di violenza» sul suo corpo. Il pm Mario Calabrese si è recato in ospedale nel pomeriggio di martedì 21 gennaio, per ascoltare la versione della vittima.