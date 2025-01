Tg24.sky.it - Naufragio della Costa Concordia, Francesco Schettino ha chiesto la semilibertà

Leggi su Tg24.sky.it

L'ex comandante, hadi poter usufruire del regime di. Era stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere, nel 2017, per ilnave da crociera avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012, proprio davanti all'isola del Giglio. In quella cirnza sono state 32 le vittime e centinaia i feriti. Salpata dal porto di Civitavecchia, lastava viaggiando verso Savona lungo il percorso programmatocrociera "Profumo d'agrumi", quando alle 21:45 del 13 gennaio urta un gruppo di scogli nei pressi dell'Isola del Giglio, inclinandosi su un lato., a comandonave, viene condannato in via definitiva per omicidio colposo plurimo,colposo e abbandonosu cui erano presenti 4.