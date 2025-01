Ilgiorno.it - Mezzo milione di debito col Fisco. Estradato Giordan Hudorovic. Deve scontare sei anni di carcere

In Italia su di lui pendeva una condanna definitiva a 6e 2 mesi di reclusione, per reati tributari, per truffa, furto aggravato, minacce e simulazione di reato, tutti commessi nella Bergamasca., 39, attualmente residente a Mozzanica, era però in Svizzera, dove è rimasto fino a venerdì, quando la polizia cantonale svizzera lo ha consegnato alla Polizia di Frontiera italiana, passando dall’Ufficio Binazionale di Ponte Chiasso, che si occupa anche di gestire le estradizioni. Gli investigatori elvetici lo avevano rintracciato qualche giorno prima, il 13 gennaio, e tenuto in custodia in attesa di portarlo in Italia. Ma l’uomo non è la prima volta che passa dagli uffici giudiziari della frontiera comasca. Il 27 maggio 2020, in piano covid, era stato fermato al valico di Bizzarone, diretto verso la Svizzera, alla guida di un’auto di grossa cilindrata, che non era passata inosservata ai militari della Guardia di finanza che svolgevano servizio al valico.